В минобороны Индонезии предложили «корейский вариант» урегулирования конфликта на Украине

На территории Украины необходимо создать демилитаризованную зону по образцу линии разграничения между Южной и Северной Кореей. С таким предложением выступил министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто, выступая на саммите министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре.
По его словам, украинский конфликт оказывает влияние на все регионы мира. Именно поэтому сторонам нужно немедленно приступить к мирным переговорам.
Предложение Субианто включает полное прекращение огня, отвод войск на 15 километров по обе стороны линии разграничения, а также подключение ООН и других международных организаций к урегулированию конфликта на Украине.