Лидер Киргизии Жапаров счел Евросоюз надежным партнером

Киргизия впервые за историю сотрудничества с Брюсселем приняла визит президента Евросовета Шарля Мишеля. Об этом заявил лидер республики Садыр Жапаров.
Глава государства счел Евросоюз надежным партнером. На встрече с Мишелем Жапаров признался, что переговоры имеют историческую значимость.
«Европейский союз является нашим надежным партнером. С обретения независимости между нами развивалось только доверие и укреплялась дружба», — говорится в комментарии Жапарова.
Встреча Жапарова и Мишеля состоялась 3 июня в Чолпон-Ате. Стороны переговорили о мировой повестке и региональных вопросах. Основной упор в диалоге был сделан на развитие сотрудничества Киргизии и Европы.