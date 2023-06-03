Боррель: Украина протянет лишь несколько недель против России без поддержки Запада

Завершить конфликт на Украине, по его мнению, «очень легко». Для этого достаточно перестать оказывать помощь киевскому режиму. После этого кризис закончится через несколько недель. Боррель сделал это заявление во время выступления в ходе форума «Шангри-Ла диалог», который проходит в Сингапуре.