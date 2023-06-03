Украинский кризис может закончиться в течение нескольких недель в случае отсутствия поддержки киевского режима со стороны западных стран. Это предположение выдвинул глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель.
Завершить конфликт на Украине, по его мнению, «очень легко». Для этого достаточно перестать оказывать помощь киевскому режиму. После этого кризис закончится через несколько недель. Боррель сделал это заявление во время выступления в ходе форума «Шангри-Ла диалог», который проходит в Сингапуре.
Глава европейской дипломатии также задался вопросом, чем именно в случае этого закончится украинский кризис. Если это важно, тогда Запад не может перестать помогать Киеву.