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Три ребенка и двое взрослых погибли в аварии в Нижегородской области

Происшествия
Три ребенка и двое взрослых погибли в аварии в Нижегородской области

Пять человек скончались в результате аварии с участием легковой машины и грузового автомобиля в Нижегородской области. Этой информацией в своем Telegram-канале поделился глава Министерства здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно сведениям регионального управления МВД, столкновение легковушки и грузовика произошло в субботу, 3 июня, примерно в 05:20 по московскому времени. Авария случилась на 554 километре автодороги «Москва — Уфа» Воротынском районе.

Водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Газель». В результате происшествия скончались пять человек, в том числе трое детей.

#авария #нижегородская область #мелик-гусейнов