Три ребенка и двое взрослых погибли в аварии в Нижегородской области

Пять человек скончались в результате аварии с участием легковой машины и грузового автомобиля в Нижегородской области. Этой информацией в своем Telegram-канале поделился глава Министерства здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно сведениям регионального управления МВД, столкновение легковушки и грузовика произошло в субботу, 3 июня, примерно в 05:20 по московскому времени. Авария случилась на 554 километре автодороги «Москва — Уфа» Воротынском районе.
Водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Газель». В результате происшествия скончались пять человек, в том числе трое детей.