Немцы освистали Шольца за разжигание боевых действий на Украине

Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца во время фестиваля СДПГ в городе Фалькензе, говорится в материале издания Bild. Толпа обвинила его в разжигании украинского кризиса.
Газета опубликовала видеоролик, на кадрах которого видно, как люди освистывают выступление политика. Толпа, которая состояла из порядка 100 человек, назвала канцлера Германии «поджигателем» конфликта, «лжецом» и «бандитом».
Шольц столкнулся с негодованием сограждан сразу после появления на сцене. Канцлер был вынужден посвятить свое выступление оправданиям за поддержку киевского режима, но его речь все равно прошла под неодобрительные выкрики немцев. Толпа аналогичным образом поприветствовала и премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке.