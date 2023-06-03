Немцы освистали Шольца за разжигание боевых действий на Украине

Шольц столкнулся с негодованием сограждан сразу после появления на сцене. Канцлер был вынужден посвятить свое выступление оправданиям за поддержку киевского режима, но его речь все равно прошла под неодобрительные выкрики немцев. Толпа аналогичным образом поприветствовала и премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке.