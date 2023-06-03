Бывшего мужа Веры Брежневой обвинили в хищении 16,4 млн долларов на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего члена наблюдательного совета «Укртатнафта» Михаила Кипермана в хищении 600 млн гривен (16,4 млн долларов). Об этом говорится на сайте СБУ.
Следствие считает, что бывший сотрудник компании подготовил фиктивный договор с измененными реквизитами получателя платежа. Это позволило организаторам схемы направить деньги подконтрольной компании, вместо того, чтобы рассчитаться с поставщиком.
Бизнес-партнер предпринимателя Игоря Коломойского и бывший муж певицы Веры Брежневой Киперман обвиняется в подлоге и завладении имуществом благодаря злоупотреблению служебным положением. Сейчас мужчина находится за границей, поэтому следствие собирается объявить обвиняемого в международный розыск.