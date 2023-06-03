Киевский режим пытается скрыть беспомощность украинской армии за террористическими вылазками и заверениями в том, что контрнаступление еще не началось. Такой точкой зрения поделился политолог Лукас Лейрос в материале для InfoBrics.
Журналист отметил, что ВСУ потерпели оглушительный военный провал, который теперь вынуждены прятать за якобы активными действиями. Однако ничего, кроме периодических терактов, Киев не предпринимает.
Аналитик усомнился в способности Украины реализовать данные ею обещания по возвращению утраченных территорий. Все что можно ожидать от Киева, так это незначительное усиление обстрелов по российским регионам.