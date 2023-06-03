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Авиация группировки «Юг» ударила по командному пункту ВСУ в Северске

Армия
Авиация группировки «Юг» ударила по командному пункту ВСУ в Северске

Российская авиация нанесла огневое поражение по командному пункту ВСУ в окрестностях Северска. Деталями операции поделился с РИА Новости глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, удар пришелся по командному пункту 81-й аэромобильной бригады противника. Артиллеристами также были уничтожены опорные пункты ВСУ в районе населенных пунктов Богдановка и Котельники. ВС РФ с помощью минометов «Тюльпан» и «Пион» поразили украинские позиции в Спорном.

За сутки российский спецназ ликвидировал четыре пехотных отряда киевского режима. Противник понес потери личного состава и вооружений.

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