Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал провести зачистку русскоговорящих людей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пообещал провести зачистку русскоговорящих людей в стране. Он так отреагировал на отказ депутата Верховной рады Максима Бужанского перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов.
Русскоговорящим людям, по его мнению, не место на телевидении, в политике и на Украине. Секретарь СНБО также сообщил, что таких людей нужно «под корень зачистить и выкинуть отовсюду». Он позволил себе опубликовать такое заявление на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень предложил депутатам страны убрать русский язык из старых вариантов паспортов. Он выдвинул эту инициативу во время пресс-конференции в Media Center Ukraine.