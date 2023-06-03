Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал провести зачистку русскоговорящих людей

Русскоговорящим людям, по его мнению, не место на телевидении, в политике и на Украине. Секретарь СНБО также сообщил, что таких людей нужно «под корень зачистить и выкинуть отовсюду». Он позволил себе опубликовать такое заявление на своей странице в социальной сети Twitter.