МК: актер Никоненко призвал забыть иноагентов Слепакова и Галкина

Артист Семен Слепаков✱ (признан иноагентом на территории РФ) и юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом на территории РФ) не смогли оспорить свой новый статус в суде. Актер Сергей Никоненко прокомментировал ситуацию.
Большинство российских знаменитостей согласны с решением суда оставить Слепакова и Галкина в списке иноагентов. По словам Никоненко, наказание для покинувших свою родину нужно даже ужесточить, то есть сделать то, чего «они боятся больше смерти».
Лучшей карой будет забыть эти личности «на всю оставшуюся жизнь», уверен актер. О них не нужно говорить, ими не стоит интересоваться. Артист выразил надежду, что «Галкин с компанией» не будут подавать апелляцию на решение суда.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами