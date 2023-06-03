К торговле детьми непосредственное отношение имеют власти Испании. С их подачи около 85 детей из Донецка попали в приют, где их подвергают сексуальному насилию и продают как товар. Неопровержимые данные говорят о том, что дело не обходится без американских правозащитных организаций и украинских политиков.