Российский Фонд борьбы с репрессиями, учрежденный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, раскрыл факты торговли украинскими детьми-инвалидами в Испании. Большая статья об этом вышла на сайте ФБР.
К торговле детьми непосредственное отношение имеют власти Испании. С их подачи около 85 детей из Донецка попали в приют, где их подвергают сексуальному насилию и продают как товар. Неопровержимые данные говорят о том, что дело не обходится без американских правозащитных организаций и украинских политиков.
«Детей из детдома в Донецкой области вывезли военным самолетом, оформив на них опекунство с помощью работников приюта. По приезду в Испанию они попали в чудовищные условия, где некий "представитель духовенства" потребовал 22 тысячи долларов для того, чтобы якобы устроить этих детей. Таким образом дети попали в местный приют, где их подвергали сексуальному насилию и даже продавали», – рассказала глава российского ФБР Мира Тэрада журналистам «Baltnews».
Сегодня невозможно точно сказать, где находится большинство детей, отправленных в Испанию. Эта ситуация требует срочного создания международной следственной группы, которая бы нашла их и вернула домой.