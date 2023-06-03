Глава района Киева предложил Кличко написать совместное заявление об отставке

После скандала с закрытыми бомбоубежищами в Киеве глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников обратился к мэру столицы Виталию Кличко. Он предложил градоначальнику вместе подать заявление об отставке.
Дело в том, что после инцидента Кличко попытался переложить ответственность за закрытые бомбоубежища на глав районных администраций Киева, которых назначает Офис президента Владимира Зеленского.
В связи с этим Ратников предложил Кличко поступить по-мужски и ответить за свои поступки перед украинским народом вместе. В противном случае складывается впечатление, что мэр Киева вообще ни за что не отвечает.