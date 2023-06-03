Совбез разрабатывает меры против попыток Запада ввергнуть Россию в экономический кризис

Совбез РФ считает приоритетом противодействие западным попыткам спровоцировать экономический кризис в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу СБ сообщает РИА Новости.
«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране», – отметили в пресс-службе Совбеза РФ.
Одним из направлений работы госоргана остается укрепление экономического суверенитета страны. Решаются задачи обеспечения сбалансированности территориального развития и макроэкономической устойчивости России, а также повышения качества жизни граждан, говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал западные санкции платой за свободу и право оставаться независимыми. Рестрикции в любом случае были бы введены, подчеркнул глава государства.