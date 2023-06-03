Правительство Венгрии показало карту Украины без Крыма

Венгерское правительство опубликовало видеоролик, показав карту Украины без Крыма. Видео с призывом к мирному урегулированию размещено на странице кабмина в соцсетях.
В ролике перечисляются негативные последствия конфликта и стороны призываются к мирным переговорам. Один из кадров иллюстрирует карта, на которой Крым не входит в состав Украины. На кадре с призывом к мирным переговорам присутствуют флаги РФ, Украины и США.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что установить мир на Украине возможно только по итогам переговоров России и США. Политик считает, что свой шанс на посредничество Европа упустила, так как не смогла обеспечить исполнение минских соглашений.