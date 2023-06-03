Правительство Венгрии показало карту Украины без Крыма

В ролике перечисляются негативные последствия конфликта и стороны призываются к мирным переговорам. Один из кадров иллюстрирует карта, на которой Крым не входит в состав Украины. На кадре с призывом к мирным переговорам присутствуют флаги РФ, Украины и США.