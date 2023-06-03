Только нейтралитет Украины может уберечь США от конфликта с Россией. Такой точкой зрения поделился американский военный аналитик Дэниел Дэвис в материале для издания 19FortyFive.
Автор статьи отметил, что урегулирование противостояния на основе нейтралитета было бы нежелательным результатом для киевского режима, но это единственный вариант для Украины прекратить кровопролитие. Это также позволит избежать дальнейшего разрушение городов.
«Это может стать лучшей гарантией ее безопасности в конечном итоге», — считает Дэвис.
Журналист добавил, что в первую очередь в таком сценарии должен быть заинтересован Вашингтон, поскольку он обезопасит страну от противоречий с Москвой. Для этого США нужно продолжать показывать отсутствие желания становиться стороной военного столкновения.