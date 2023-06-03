Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку российской спортсменке

Украинская теннисистка Элина Свитолина вызвала внимание СМИ своим заявлением о том, что она не жмет руки российским и белорусским спортсменкам. Оказалось, что причиной такого поведения является решение Правительства Украины.
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» девушка одержала победу над россиянкой Анной Блинковой, после чего соперницы пожали руку судье, но не обменялись личными рукопожатиями.
Свитолина объяснила свое решение на пресс-конференции, отметив, что оно связано с отношениями между украинским и российским правительствами. Она упомянула, что киевский режим выразил свое несогласие с российскими ценностями. Отсюда, по ее словам, исходит решение не жать руку российским и белорусским теннисисткам.
В следующем раунде «Ролан Гаррос» Свитолина встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной, что добавляет дополнительную напряженность встрече.