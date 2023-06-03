Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку российской спортсменке

Свитолина объяснила свое решение на пресс-конференции, отметив, что оно связано с отношениями между украинским и российским правительствами. Она упомянула, что киевский режим выразил свое несогласие с российскими ценностями. Отсюда, по ее словам, исходит решение не жать руку российским и белорусским теннисисткам.