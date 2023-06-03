Жест премьера Люксембурга поставил Зеленского в неловкое положение

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию, когда попытался пообщаться с коллегой из Сербии Александром Вучичем во время саммита Европейского политического сообщества. Видео инцидента было показано в различных каналах Telegram-каналах.
На кадрах видно, как украинский лидер подходит к президенту Сербии, который в это время стоял рядом с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Однако разговор между Зеленским и Вучичем был недолгим. Беттель одним жестом дал понять, что не желает общаться.
Причина такой реакции премьер-министра точно не известна. Но это вызвало неловкую ситуацию и стало предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях.