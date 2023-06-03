Жест премьера Люксембурга поставил Зеленского в неловкое положение

На кадрах видно, как украинский лидер подходит к президенту Сербии, который в это время стоял рядом с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Однако разговор между Зеленским и Вучичем был недолгим. Беттель одним жестом дал понять, что не желает общаться.