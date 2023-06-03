YouTube перестанет удалять контент с дезинформацией о президентских выборах в США

Нового главу США начнут определять в ноябре 2024 года. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в 2022 году объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Действующий американский лидер Джо Байден также публично проинформировал, что баллотируется на второй срок, чтобы «доделать начатое». Политик также запустил сайт предвыборной кампании.