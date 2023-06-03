Пушков пригрозил последствиями за увлечение искусственными интеллектами

Увлечение искусственным интеллектом может привести к последствиям, которые люди даже не смогут предугадать. Об этом в своем частном Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он отреагировал на недавний инцидент, когда беспилотник ВВС США в симуляции убил своего оператора, решив, что его действия и решения мешают выполнению операции. Специалистам впоследствии не удалось переобучить искусственный интеллект и решить эту проблему.
Пушков отметил, что более всего в развитии искусственного интеллекта заинтересованы военные и люди, рассчитывающие использовать технологию в мировых целях и для достижения господства. Сенатор предостерег, что это может повлечь последствия, предугадать которые крайне трудно.