Express: армия Великобритании задержалась с модернизацией на полвека

Экс-министр обороны Великобритании Марк Франсуа отмечал, что британские военные хорошо обучены, но не всегда получают ту технику, которую «заслуживают». Боевая машина пехоты (БМП) Warrior, например, поступила в войска в 1984 году, а британский танк Challenger 2 — в 1998 году.