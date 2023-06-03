Express: армия Великобритании задержалась с модернизацией на полвека

Армия Великобритании хорошо обучена, но вооружена выпущенной 50 лет назад техникой. Такой информацией в статье для издания Express поделился обозреватель Майкл Ноулз.
«Критики предупреждают, что задержки с модернизацией заставили войска полагаться на оборудование, которому более полувека», — говорится в статье.
Экс-министр обороны Великобритании Марк Франсуа отмечал, что британские военные хорошо обучены, но не всегда получают ту технику, которую «заслуживают». Боевая машина пехоты (БМП) Warrior, например, поступила в войска в 1984 году, а британский танк Challenger 2 — в 1998 году.
Франсуа заявил, что стоимость нового оружия намного превышает бюджет, либо оно поступает с большим опозданием. Поэтому армии приходится иметь дело с бронетехникой, которой больше полувека. Лондон не сможет оставаться надежным союзником в рамках НАТО, если не начнет переоснащать войска по последнему слову техники, предупредил бывший министр.