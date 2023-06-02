Минюст признал иноагентами журналиста Супера, политолога Орешкина и издание «Проект»

Издание «Проект» распространяло информацию о деятельности органов российской госвласти и действиях ВС РФ, участвовало в распространении материалов иностранных агентов. Создатель и главред издания проживает за рубежом и включен в реестр иноагентов, также в список попали некоторые сотрудники «Проекта», говорится в сообщении Минюста.