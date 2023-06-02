Минюст признал иноагентами журналиста Супера, политолога Орешкина и издание «Проект»

Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Романа Супера, политолога Дмитрия Орешкина, экс-главреда «МК в Петербурге» Максима Кузахметова✱, издание «Проект»✱ и ООО «Ярновости»✱. Об этом сообщается на сайте министерства.
Издание «Проект» распространяло информацию о деятельности органов российской госвласти и действиях ВС РФ, участвовало в распространении материалов иностранных агентов. Создатель и главред издания проживает за рубежом и включен в реестр иноагентов, также в список попали некоторые сотрудники «Проекта», говорится в сообщении Минюста.
Супер «распространял недостоверную информацию» о решениях органов власти и «проводимой ими политике». Он «выступал против специальной военной операции» и участвовал в создании и распространении информационных материалов иноагентов, сообщили в министерстве.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами