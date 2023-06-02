Число погибших при столкновении трех поездов в Индии увеличилось до 70 человек

Столкновение поездов произошло около 2 июня в 19:20 (16:50 по московскому времени) недалеко от города Баласор. По данным железнодорожных властей, из-за столкновения с грузовым составом с рельсов сошли и упали на противоположный путь 10-12 вагонов пассажирского поезда. Вскоре в них врезался другой пассажирский поезд, что привело к сходу с рельсов еще трех-четырех вагонов с людьми.