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Рогов: неизвестные подорвали машину бизнесмена в Запорожской области

Происшествия
Рогов: неизвестные подорвали машину бизнесмена в Запорожской области

Машина бизнесмена была подорвана в селе Михайловка Запорожской области, владелец авто скончался на месте. Подробностями происшествия поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, неизвестные заложили взрывное устройство в транспортное средство, принадлежавшее местному предпринимателю. В момент взрыва в салоне автомобиля находились четыре человека. Владелец машины сидел на водительском кресле и погиб на месте.

«Был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В», — написал Рогов.

Почему террористы выбрали его в качестве жертвы, не уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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