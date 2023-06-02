Рогов: неизвестные подорвали машину бизнесмена в Запорожской области

Машина бизнесмена была подорвана в селе Михайловка Запорожской области, владелец авто скончался на месте. Подробностями происшествия поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, неизвестные заложили взрывное устройство в транспортное средство, принадлежавшее местному предпринимателю. В момент взрыва в салоне автомобиля находились четыре человека. Владелец машины сидел на водительском кресле и погиб на месте.
«Был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В», — написал Рогов.
Почему террористы выбрали его в качестве жертвы, не уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.