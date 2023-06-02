«Все будет по жесткачу»: Пригожин рассказал Собчак, как пройдет ее посещение учебного центра ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с иронией ответил на просьбу блогера Ксении Собчак дать ей интервью. Слова предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Ранее журналистка в своих соцсетях рассказала о краже денег у бойца «оркестра». Пригожин поблагодарил Собчак за быструю реакцию и пригласил ее поучаствовать в наказании виновных в этом преступлении. На что телеведущая дала согласие.
«Ксения Анатольевна, за язык поймали, учебный центр придется показать, систему наказаний тоже. Все будет по жесткачу, так что готовьте себе какие-нибудь непромокаемые хирургические халаты и вещи», — ответил бизнесмен.
На просьбу дать видеоинтервью Пригожин отказался, отметив, что готов рассказать интересующую информацию «на ногах». Он призвал Собчак готовить неудобные вопросы, как она любит. При этом основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что они должны быть «без гламура», а запись выложена только в российских соцсетях.