«Все будет по жесткачу»: Пригожин рассказал Собчак, как пройдет ее посещение учебного центра ЧВК «Вагнер»

На просьбу дать видеоинтервью Пригожин отказался, отметив, что готов рассказать интересующую информацию «на ногах». Он призвал Собчак готовить неудобные вопросы, как она любит. При этом основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что они должны быть «без гламура», а запись выложена только в российских соцсетях.