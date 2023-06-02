«Все виновные понесут ответственность»: Пригожин рассказал о расследовании кражи денег у бойца ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о краже денег у бойца «оркестра» с позывным Мегарс. Соответствующее заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
По словам Пригожина, штурмовик прибыл в учебный центр и пользовался там мобильным телефоном, поскольку это разрешено. Позднее он сообщил командованию, что у него пропали 13 тыс. рублей. После этого было проведено расследование и найдена карта, на которую перевели украденные деньги, рассказал бизнесмен.
Сотрудника, которому были переведены пропавшие 13 тыс. рублей, нашли на направлении ДНР. В настоящее время служба безопасности отправляется к нему, чтобы выяснить, по чьей просьбе были отправлены деньги, сообщил Пригожин.
«Это чудовищное преступление, за которое все виновные понесут ответственность. Если у вас в учебном центре украдут 13 тысяч рублей, мы незамедлительно найдем виновного и вернем вам деньги», — отметил основатель ЧВК «Вагнер».
Также он поблагодарил Ксению Собчак, которая опубликовала в своем Telegram-канале пост с информацией о краже. Глава «оркестра» подчеркнул, что сейчас выясняется, по чьей просьбе были переведены деньги.