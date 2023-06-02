«Все виновные понесут ответственность»: Пригожин рассказал о расследовании кражи денег у бойца ЧВК «Вагнер»

По словам Пригожина, штурмовик прибыл в учебный центр и пользовался там мобильным телефоном, поскольку это разрешено. Позднее он сообщил командованию, что у него пропали 13 тыс. рублей. После этого было проведено расследование и найдена карта, на которую перевели украденные деньги, рассказал бизнесмен.