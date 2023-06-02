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Ограничения на движение общественного транспорта в Шебекино введены до 30 июня

Происшествия
Ограничения на движение общественного транспорта в Шебекино введены до 30 июня

В Шебекино Белгородской области до 30 июня введены ограничения на движение общественного транспорта. Об этом сообщили местные власти.

Уточняется, что запрет носит выборочный характер. Под действие ограничений попали участки дорог Белгород – Шебекино – Волоконовка, Шебекино – Короча, Шебекино – Неклюдово – Алексеевка и Маслова Пристань – Батрацкая Дача. На данных участках транспорт останавливаться не будет.

В правительстве Белгородской области отметили, что данные меры необходимы для обеспечения территориальной безопасности приграничных районов и их жителей. Ограничения продляться до 30 июня включительно.

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