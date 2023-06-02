Ограничения на движение общественного транспорта в Шебекино введены до 30 июня

В Шебекино Белгородской области до 30 июня введены ограничения на движение общественного транспорта. Об этом сообщили местные власти.
Уточняется, что запрет носит выборочный характер. Под действие ограничений попали участки дорог Белгород – Шебекино – Волоконовка, Шебекино – Короча, Шебекино – Неклюдово – Алексеевка и Маслова Пристань – Батрацкая Дача. На данных участках транспорт останавливаться не будет.
В правительстве Белгородской области отметили, что данные меры необходимы для обеспечения территориальной безопасности приграничных районов и их жителей. Ограничения продляться до 30 июня включительно.