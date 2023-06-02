ЧВК «Вагнер» продолжает программу обучения ополченцев из приграничных регионов России

Военная компания берет на себя все расходы, связанные с тренировкой ополченцев. Курсанты на время обучения обеспечиваются всем необходимым от питания до средств бронезащиты. Для учебных групп выделяется достаточное количество оружия и боеприпасов. Кроме того, в конце курса ополченцев обкатывают бронетехникой.