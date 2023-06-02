ЧВК «Вагнер» продолжает программу обучения ополченцев из приграничных регионов России

На полигоне ЧВК «Вагнер» продолжается подготовка отрядов ополчения приграничных регионов России, которые все чаще сталкиваются с военной агрессией со стороны ВСУ.
Военные корреспонденты Федерального агентства новостей запечатлели процесс обучения будущих бойцов ополчения, которые проходят подготовку под руководством опытных инструкторов компании.
«Передаю привет всей Курской области. Парни, враг у ворот! Приезжаем сюда, растем, становимся воинами и добиваем врага в его логове!», — обратился к курянам один из участников программы.
По его словам, на базе ЧВК «Вагнер» каждый желающий может в ходе интенсивного курса получить навыки, необходимые для решения широкого спектра боевых задач как в обороне, так и в ходе наступательных действий.
«В учебном центре ЧВК “Вагнер” делают за неделю бойца штурмового отделения. Инженерная подготовка, военная топография,“стрелковка”, боевое слаживание — все на уровне», — поделился ополченец.
Военная компания берет на себя все расходы, связанные с тренировкой ополченцев. Курсанты на время обучения обеспечиваются всем необходимым от питания до средств бронезащиты. Для учебных групп выделяется достаточное количество оружия и боеприпасов. Кроме того, в конце курса ополченцев обкатывают бронетехникой.
Для участия в программе подготовки необходимо направить заявку на адрес электронной почты NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru, после чего с добровольцем свяжутся представители компании для уточнения всех вопросов.