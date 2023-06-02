Макаревич* и Галкин* обеднели в Израиле и пытаются снять статус иноагента

Особенно «влипли» те, кто зарабатывает концертной деятельностью. Так, статус иноагента пытается снять с себя Макаревич*, который ныне притих, а ранее регулярно высказывался на тему конфликта на Украине, заявляя, что в России «ненавидят Украину за то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок».