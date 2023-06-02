Макаревич* и Галкин* обеднели в Израиле и пытаются снять статус иноагента

Стремительно увеличивается количество иностранных агентов, пожалевших о поспешном решении отвернуться от России после начала СВО. Безуспешно пытаются снять с себя статус иноагента через российский суд Андрей Макаревич*, Максим Галкин*, музыкант Семен Слепаков*, блогер Илья Варламов* и рэпер Алишер Моргенштерн* (все признаны иноагентами в РФ).
После начала спецоперации ВС РФ все вышеперечисленные начали спешно получать гражданство Израиля и покинули страну, а некоторые и вовсе публично осудили российскую армию. Но концерты, выступления и корпоративы в Израиле и в постсоветских странах с русскоязычной публикой, вероятно, не принесли таких же доходов, как в России.
Особенно «влипли» те, кто зарабатывает концертной деятельностью. Так, статус иноагента пытается снять с себя Макаревич*, который ныне притих, а ранее регулярно высказывался на тему конфликта на Украине, заявляя, что в России «ненавидят Украину за то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок».
Галкин*, поддержавший киевский режим и скандирующий со сцены украинский лозунг времен УПА* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), также переживает не лучшие времена – в надежде вернуться в Москву он начал зачищать в соцсетях свои русофобские высказывания, отмечает журналист и член СПЧ Марина Ахмедова.
«Деньги заканчиваются, в Израиле зарабатывать не получается, Европе его шутки не смешны, и там он - вообще никто. Корона упала и разбилась. Даже если удастся вернуться, люди ему ничего не забудут. Но все равно потащится назад - денег тут будет меньше, чем раньше, но все равно больше, чем в Израиле», – написала Ахмедова в Telegram.
Тем не менее, суд отказался снять статус иноагента с Галкина*, Макаревича*, Моргенштерна*, Варламова* и остальных «ждунов» из Израиля и стран Евросоюза, творческая карьера которых просела заграницей – это , в том числе, актриса Татьяна Лазарева* и блогер Юрий Дудь*. Заявление певицы Земфиры*, также занявшей антироссийскую позицию во время военного конфликта, находится на рассмотрении, но вряд ли станет позитивным прецедентом.
В Комитете Госдумы по культуре настроены решительно: там пообещали и дальше вносить законотворческие предложения, «которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, полной бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда».
«Неужели настолько плохо с деньгами в странах принимающих, что хочется скорее вернуться?», – вопрошает журналистка Леся Рябцева.
«Граждане Израиля скучают по русским деньгам. <...> Обратились в Российский суд с требованием снять статус иностранного агента, так как он мешает им грести лопатой русские деньжищи», – иронизирует блогер и психолог Вероника Степанова в Telegram.
Ранее сообщалось, что актриса Яна Троянова, объявившая себя оппозиционеркой и уехавшая во Францию, оказалась отнюдь не «борцом с режимом», а его бенефициаром – она зарабатывала на российских госконтрактах миллионы рублей. Подробнее – в нашей статье.
* - лицо, признанное иностранным агентом в РФ.