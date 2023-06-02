Приток СПГ в Европу достиг рекордной отметки по итогам мая

Майские потоки сжиженного природного газа в Европу достигли исторического максимума. Об этом гласит статистика Gas Infrastructure Europe (GIE).
Согласно данным, за прошлый месяц в газотранспортную сеть из терминалов по приему СПГ было отправлено свыше 12 млрд «кубов». Прошлый рекорд был зафиксирован в апреле, когда приток этого энергоресурса на европейский рынок достиг 12,073 млрд кубических метров.
Всего с января по май 2023 года в Европу пришло 56,2 млрд кубометров. Это на 7% больше, за тот же период годом ранее.
Росту импорта СПГ европейскими странами способствует низкий спрос в Азии. Он помогает сохранять цены на топливо в Европе на уровне ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что более чем в 10 раз меньше, нежели в августе прошлого года.