Сотрудники подарили Евгению Пригожину статуэтку с изображением освобожденного Артемовска в день рождения

Подарочная статуэтка представляет собой миниатюрную кувалду с надписью «Вагнер», ударяющую по металлической карте Артемовска (Бахмута). Кувалда и карта возвышаются на подставке черного цвета с надписью «Бахмут». Как сообщили в пресс-службе «Конкорда», статуэтка была подарена Пригожину его сотрудниками.