Сотрудники подарили Евгению Пригожину статуэтку с изображением освобожденного Артемовска в день рождения

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получил в день рождения статуэтку. Фотография памятного подарка была опубликована пресс-службой компании «Конкорд».
Подарочная статуэтка представляет собой миниатюрную кувалду с надписью «Вагнер», ударяющую по металлической карте Артемовска (Бахмута). Кувалда и карта возвышаются на подставке черного цвета с надписью «Бахмут». Как сообщили в пресс-службе «Конкорда», статуэтка была подарена Пригожину его сотрудниками.
Евгений Пригожин отметил свой день рождения 1 июня. Он посетил лагерь ЧВК «Вагнер», расположенный в тыловой зоне, где помог бойцам со строительством блиндажей.