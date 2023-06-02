«Это были представители министерства обороны»: Пригожин рассказал о «минном сюрпризе» при выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Пригожин подчеркнул, что к настоящему моменту все позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске были переданы в надлежащем порядке Министерству обороны России. По его словам, 99% подразделений «музыкантов» уже вышли из города в тыловые зоны.