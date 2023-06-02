«Это были представители министерства обороны»: Пригожин рассказал о «минном сюрпризе» при выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Бойцам ЧВК «Вагнер», выходящим из Артемовска (Бахмута) в тыловые зоны, оставили «минный сюрприз» на путях выдвижения. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Пригожин подчеркнул, что к настоящему моменту все позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске были переданы в надлежащем порядке Министерству обороны России. По его словам, 99% подразделений «музыкантов» уже вышли из города в тыловые зоны.
Отвечая на вопросы РИА «Новый День» о провокациях со стороны ВСУ, основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что подобных попыток со стороны украинской армии не наблюдалось. Однако на путях выдвижения бойцов были обнаружены сотни противотанковых мин и других взрывных устройств.
«Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх», — приводит его заявление пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин подчеркнул, что необходимости в установке таких устройств с целью сдерживания противника не было. По его мнению, их наличие на путях выдвижения «вагнеровцев» является попыткой «публичной порки».