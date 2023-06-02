«Автомат в руки, территория за Артемовском еще свободна»: Пригожин ответил критикующим бойцов ЧВК «Вагнер» за получение денег черным налом

Журналисты обратились к бизнесмену с просьбой рассказать, как и в каком порядке предоставляются денежные средства. Они также попросили его прокомментировать ситуацию, с которой столкнулась бывшая жена одного из погибших «музыкантов». По словам самой женщины, он задолжал крупную сумму по алиментам, но в качестве получателя компенсации указал своего пожилого дедушку. Ответ Пригожина был опубликован пресс-службой компании «Конкорд».