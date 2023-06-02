«Автомат в руки, территория за Артемовском еще свободна»: Пригожин ответил критикующим бойцов ЧВК «Вагнер» за получение денег черным налом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о порядке выплаты компенсации родственникам в случае гибели «музыканта», а также ответил критикующим бойцов «оркестра» за получение денег черным налом.
Журналисты обратились к бизнесмену с просьбой рассказать, как и в каком порядке предоставляются денежные средства. Они также попросили его прокомментировать ситуацию, с которой столкнулась бывшая жена одного из погибших «музыкантов». По словам самой женщины, он задолжал крупную сумму по алиментам, но в качестве получателя компенсации указал своего пожилого дедушку. Ответ Пригожина был опубликован пресс-службой компании «Конкорд».
«Каждый боец ЧВК "Вагнер", когда уходит на боевые, он заполняет специальную форму собственноручно, в которой написано, кому передать деньги в случае его гибели и где захоронить. В этой форме имеется два получателя, первый и второй. В случае гибели первого получателя, его смерти или невозможности передать, передаются второму. Поэтому в данном случае он решил передать деньги своему деду», — объяснил он.
Бизнесмен отметил, что вопрос задолженности по алиментам необходимо решать в установленном законом порядке. Он также объяснил, как бойцы ЧВК «Вагнер» получают зарплату.
«Все деньги они получают черным налом и можете это опубликовать. Люди с зон пошли воевать для того, чтобы народ Российской Федерации сидел дома у печек и грелся. И они погибали за этот черный нал. Кому хочется оспорить эту ситуацию, как обычно, автомат в руки, территория за Артемовском еще свободна. Собирайтесь, организуем и вперед», — добавил предприниматель.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что большая часть «оркестра» после освобождения Артемовска будет готовиться в тыловых лагерях к выполнению дальнейших задач.