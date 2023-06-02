Секретарь СНБО Украины Данилов оскорбил нардепа Бужанского за русскую речь в эфире

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов гневно выругался в адрес депутата Верховной рады Максима Бужанского. Поводом для критики стало выступление парламентария в телеэфире на русском языке.
Глава СНБО оскорбил нардепа на личной странице в Twitter, а также призвал его убираться из страны.
«Недобиткам из так называемого русского мира, считающим, что на украинских эфирах они имеют право разговаривать на русском, не место на Украине», — написал Данилов.
Ранее Бужанский устроил перепалку с ведущим телеканала «Киев-24». Он отказался говорить на украинском, чем разозлил журналиста.