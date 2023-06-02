Общественник Колос: книга Шугалея с историями о войне откроет глаза на случившееся в Донбассе

Книга главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея с историями о войне откроет читателям глаза на то, что действительно происходило в Донбассе. Таким мнением поделился общественный деятель и предприниматель Александр Колос.
Как сообщил бизнесмен в своем Telegram-канале, если бы он не знал, что на самом деле творилось в Донецкой и Луганской народных республиках, то не поверил бы, что киевский режим с такой ненавистью относится ко всему русскому.
«Я хорошо знаю Максима, и неплохо знаком с ситуацией в Донбассе. Все что написал Максим — правда, и многим откроет глаза. Рекомендую к прочтению, особенно тем, кто там не был и думает, что это далеко и его не коснется», — написал Колос.
Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. Ее главной целью является освобождение республик Донбасса от нацистского режима Киева.