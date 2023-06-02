19FortyFive: США рискуют спровоцировать развал НАТО одной сделкой с Турцией

Североатлантический альянс может прекратить существование из-за чрезмерно амбициозных планов США, пишет 19FortyFive.
Аналитики американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», напомнили, что сейчас Вашингтон стремится убедить Анкару снять вето со вступления Швеции в НАТО. Взамен США предлагают Турции контракт на закупку истребителей F-16.
Журналисты отметили, что пополнение авиапарка турецких ВВС может подтолкнуть Анкару к давней идее по расширению влияния в Средиземноморье.
В сложившейся обстановке США проявляют опасную недальновидность. Вступление Швеции в Альянс едва ли повлияет на архитектуру безопасности в Европе, зато может спровоцировать конфликт между двумя членами НАТО — Турцией и Грецией.