«Проявляют хорошие боевые качества»: Пригожин высоко оценил боеспособность сотрудников ЧВК «Вагнер» из Кировской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал высокую оценку бойцам из Кировской области, вступившим в ряды «оркестра». По его словам, они проявляют хорошие боевые качества.
С момента открытия специальных центров ЧВК «Вагнер» по подбору кандидатов для участия в специальной военной операции РФ на Украине к «музыкантам» добровольно присоединились не многим более 300 человек, сообщил Пригожин.
Создатель «оркестра» указал на хорошие боевые качества добровольцев из Кировской области.
«Ребята проявляют хорошие качества боевые и воюют хорошо, и, собственно говоря, я не могу сказать, что кто-то воюет с каких-то территорий РФ плохо. По поводу бывших заключенных. Поскольку в Кировской области достаточно большая плотность лагерей, я думаю (не буду поднимать точные цифры), что около 800-900 человек — это те, кто прибыл с Кировской области в зону СВО. И также они проявляли высокий уровень боевых качеств, и храбрости, и отваги», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
«Музыканты» тем временем продолжают набирать бойцов в свои ряды. Информацию об этом ранее подтвердил Евгений Пригожин, отметив, что существует большое количество задач перед «вагнеровцами».