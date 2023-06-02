Актриса Троянова, объявившая себя «жертвой режима», получала миллионы из бюджета

Актриса уверена, что после начала СВО ей «стало опасно оставаться в РФ». Она якобы «десять лет боролась с режимом»: в чем заключалась ее «борьба» – неизвестно, но характерно, что Троянова покинула Россию только после того, как закончились съемки пятого сезона популярного сериала, в котором она играет главную роль.