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Актриса Троянова, объявившая себя «жертвой режима», получала миллионы из бюджета

Политика
Актриса Троянова, объявившая себя «жертвой режима», получала миллионы из бюджета

Звезда сериала «Ольга» актриса Яна Троянова, уехавшая во Францию и давшая скандальное интервью иноагенту Юрию Дудю*, оказалась отнюдь не «жертвой режима» – она получила на российских госконтрактах 1,7 миллиона рублей.

«Без интереса (я-то уже знаю результаты подобных поисков) заглянул в реестр госзакупок — и да, нашел доказательство ужасающих репрессий режима против смелой оппозиционерки: ИП Троянова Я.А. выиграла ₽1.7 млн на госзакупках», – сообщил журналист Эдвард Чесноков в Telegram.

Так, за исполнение роли Панночки в спектакле «Вий» в государственном «Московском театре Олега Табакова» ей заплатили 45 тысяч рублей, приводит пример Чесноков.

«Да уж, так погрузиться в роль хтонично-малороссийской безумицы — а я ведь сказал, что сомневаюсь в ее таланте. Талантливый артист умеет выйти из роли, а не жить в ней», – иронизирует Чесноков.
Актриса Троянова, объявившая себя «жертвой режима», получала миллионы из бюджета

При этом Троянова «поливает грязью» российское государство, констатирует Чеснаков. В интервью Дудю* она назвала россиян «пустоголовыми» людьми, которые подвержены пропаганде и будут «возмещать ущерб перед Украиной, если им позволит Украина», но вряд ли «получат прощения».

Актриса уверена, что после начала СВО ей «стало опасно оставаться в РФ». Она якобы «десять лет боролась с режимом»: в чем заключалась ее «борьба» – неизвестно, но характерно, что Троянова покинула Россию только после того, как закончились съемки пятого сезона популярного сериала, в котором она играет главную роль.

Визу Евросоюза артистка получила «доказывая, что боролась против властей» в России.

«Виза дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против властей», – опрометчиво признавалась Троянова в интервью.

«Ветераны России» уже направили обращение в Генпрокуратуру РФ и к министру юстиции с просьбой проверить Троянову на предмет финансирования ВСУ и включить ее в список иностранных агентов.

Ранее заслуженный артист России Борис Галкин удивился запрету на Украине писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко. Подробнее – в нашей статье.

* - лицо, признанное иностранным агентом в РФ.

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