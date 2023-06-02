Актриса Троянова, объявившая себя «жертвой режима», получала миллионы из бюджета

Звезда сериала «Ольга» актриса Яна Троянова, уехавшая во Францию и давшая скандальное интервью иноагенту Юрию Дудю*, оказалась отнюдь не «жертвой режима» – она получила на российских госконтрактах 1,7 миллиона рублей.
«Без интереса (я-то уже знаю результаты подобных поисков) заглянул в реестр госзакупок — и да, нашел доказательство ужасающих репрессий режима против смелой оппозиционерки: ИП Троянова Я.А. выиграла ₽1.7 млн на госзакупках», – сообщил журналист Эдвард Чесноков в Telegram.
Так, за исполнение роли Панночки в спектакле «Вий» в государственном «Московском театре Олега Табакова» ей заплатили 45 тысяч рублей, приводит пример Чесноков.
«Да уж, так погрузиться в роль хтонично-малороссийской безумицы — а я ведь сказал, что сомневаюсь в ее таланте. Талантливый артист умеет выйти из роли, а не жить в ней», – иронизирует Чесноков.
При этом Троянова «поливает грязью» российское государство, констатирует Чеснаков. В интервью Дудю* она назвала россиян «пустоголовыми» людьми, которые подвержены пропаганде и будут «возмещать ущерб перед Украиной, если им позволит Украина», но вряд ли «получат прощения».
Актриса уверена, что после начала СВО ей «стало опасно оставаться в РФ». Она якобы «десять лет боролась с режимом»: в чем заключалась ее «борьба» – неизвестно, но характерно, что Троянова покинула Россию только после того, как закончились съемки пятого сезона популярного сериала, в котором она играет главную роль.
Визу Евросоюза артистка получила «доказывая, что боролась против властей» в России.
«Виза дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против властей», – опрометчиво признавалась Троянова в интервью.
«Ветераны России» уже направили обращение в Генпрокуратуру РФ и к министру юстиции с просьбой проверить Троянову на предмет финансирования ВСУ и включить ее в список иностранных агентов.
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* - лицо, признанное иностранным агентом в РФ.