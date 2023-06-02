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Зеленский посмотрел правде в глаза в вопросе членства Украины в НАТО

Политика
Зеленский посмотрел правде в глаза в вопросе членства Украины в НАТО

Украина не вступит в НАТО, пока военный конфликт продолжается. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что членство в Североатлантическом альянсе станет для Киева лучшей гарантией безопасности. Однако Украина не хочет, чтобы государства — члены военного блока становились участниками конфликта, поэтому осознает несвоевременность вступления в организацию.

«Не потому, что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина не сможет попасть в НАТО, пока идут военные действия.

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