Зеленский посмотрел правде в глаза в вопросе членства Украины в НАТО

Украина не вступит в НАТО, пока военный конфликт продолжается. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что членство в Североатлантическом альянсе станет для Киева лучшей гарантией безопасности. Однако Украина не хочет, чтобы государства — члены военного блока становились участниками конфликта, поэтому осознает несвоевременность вступления в организацию.
«Не потому, что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал Зеленский.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина не сможет попасть в НАТО, пока идут военные действия.