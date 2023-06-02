«Имитационные режимы». Межевич объяснил причину отказа Прибалтики сотрудничать с РФ

Межевич подчеркнул, что упомянутые им люди понимают катастрофичность положения Эстонии, Латвии и Литвы, но не являются политическими силами. Более того, сформировавшиеся режимы в странах Балтии не просто тоталитарные, они «имитационные». Формально прибалтам будто бы можно все, а в реальности нельзя ничего, заметил политолог.