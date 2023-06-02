«Имитационные режимы». Межевич объяснил причину отказа Прибалтики сотрудничать с РФ

В странах Прибалтики нет политических сил, которые осознают необходимость сотрудничества с Россией или двигаются в этом направлении. Об этом в разговоре с аналитическим порталом RuBaltic.Ru заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.
«Есть отдельные люди, фамилии которых, с одной стороны, достаточно известны, с другой — я их, естественно, упоминать не буду, потому что они и так находятся под серьезным давлением со стороны местных охранных полиций», — сказал профессор.
Межевич подчеркнул, что упомянутые им люди понимают катастрофичность положения Эстонии, Латвии и Литвы, но не являются политическими силами. Более того, сформировавшиеся режимы в странах Балтии не просто тоталитарные, они «имитационные». Формально прибалтам будто бы можно все, а в реальности нельзя ничего, заметил политолог.
«Это сознательное создание состояния, когда любого оппозиционного мнения быть не может. По степени жесткости это далеко не хрущевский, брежневский или андроповский Советский Союз, разумеется, и не горбачевский тоже. Это даже сталинский напоминает не полностью», — обратил внимание собеседник портала.
Ранее Межевич объяснил, почему вступление Латвии, Литвы и Эстонии в Евросоюз не привело к ожидаемому процветанию. По его словам, страны Прибалтики до некоторых пор были «красивой витриной», однако в обозримом будущем их ожидает лишь «отключение света». Подробности — в материале «ПС».