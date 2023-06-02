Компании КНР занялись освоением европейского рынка сжиженного газа

Китайские трейдеры ставят бронь на большие объемы голубого топлива по долгосрочным соглашениям. Это выгодно Китаю, потому что такие договоры подразумевают более низкие цены на газ. Таким образом через несколько лет у Пекина появится возможность влиять на энергетический рынок стран ЕС.