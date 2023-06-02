Компании КНР занялись освоением европейского рынка сжиженного газа

Компании Китая раньше занимались перепродажей сжиженного природного газа (СПГ) в государства Европы, а теперь стали бронировать мощности терминалов в регионе. Такой информацией делится EADaily.
Китайские трейдеры ставят бронь на большие объемы голубого топлива по долгосрочным соглашениям. Это выгодно Китаю, потому что такие договоры подразумевают более низкие цены на газ. Таким образом через несколько лет у Пекина появится возможность влиять на энергетический рынок стран ЕС.
Репортер Bloomberg Стефен Стапжински считает, что такая политика КНР свидетельствует о намерении нарастить свое влияние на глобальном рынке СПГ.