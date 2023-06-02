Японский импорт СПГ упал по итогам мая до 20-летнего минимума

Япония, являющаяся крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа (СПГ), снизила закупки до 20-летнего минимума. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сведения отслеживания судов и правительственную статистику.
Поставки на японский рынок рухнули до 4 млн тонн, примерно на 30% относительно мая годом ранее. Прежде показатель достигал таких отметок только в 2002 году.
Объем резервов в газохранилищах страны оказался настолько велик, что импортеры топлива даже стали перепродавать полученные в прошлом месяце партии СПГ. Уменьшить импорт энергоресурса японским предприятиям удалось за счет экономии топлива и развитию ядерной энергетики.