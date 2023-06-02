Конфликт между ЧВК «Вагнер» и «Ахматом» урегулирован, заявил командир «оркестра» Лотос

Один из командиров ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров заявил, что в обмене мнениями между представителями двух подразделений поставлена точка.
В телеграм-канале военного корреспондента Александра Яремчука было опубликовано заявление Лотоса – одного из командиров ЧВК «Вагнер», Героя России. Он отметил, что обмен мнениями между представителями «оркестра» и «Ахмата» завершен, поскольку конфликт исчерпал себя.
Елизаров от себя прояснил несколько моментов. Во-первых, он объяснил, почему основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин имеет полное право называть себя командующим армией. По словам Елизарова, организация имеет все признаки армии, включая наличие различных подразделений и разных родов войск, в том числе авиацию и артиллерию.
Во-вторых, Елизаров ответил на реплику депутата Госдумы Адама Делимханова о том, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен».
«Он говорил, что не интересуется вопросом задач «Ахмата», потому что у него есть свои задачи и его подразделение решает их. Какие задачи решает батальон «Ахмат» - никому неинтересно в ЧВК «Вагнер». Поэтому он и сказал «я не знаю, какие задачи решает подразделение «Ахмат», - отметил Лотос.
В-третьих, Герой России прояснил ситуацию с нехваткой боеприпасов, поскольку депутат Делимханов ранее похвастался, что «Ахмат», в отличие от ЧВК «Вагнер», молчит о проблемах, но продолжает выполнять задачи.
«Есть разные уровни выполнения задач и есть разная востребованность в боеприпасах. Если батальону для его задач достаточно того, что ему выделяется, то нашему уровню задач то количество боеприпасов, которое выделяется, его недостаточно. Поэтому мы об этом заявляем. Мы говорим, что нам не хватает боеприпасов, мы же не говорим, что батальону «Ахмат», - пояснил командир.
Напомним, 31 мая Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов о возможностях «Ахмата» продвигаться в ДНР предположил, что перед ними, возможно, стоят другие задачи. Эта реплика вызвала бурную реакцию среди представителей батальона и запустила волну публичного обмена мнениями.