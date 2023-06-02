Конфликт между ЧВК «Вагнер» и «Ахматом» урегулирован, заявил командир «оркестра» Лотос

Во-вторых, Елизаров ответил на реплику депутата Госдумы Адама Делимханова о том, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен».