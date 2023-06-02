Блинкен рассказал, какую выгоду принес США конфликт на Украине

Украинский конфликт способствовал укреплению возможностей Вашингтона. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Представитель США прибыл в Хельсинки, чтобы провести встречу с главой министерства иностранных дел Финляндии Пеккой Хаавистой. Стороны подписали декларацию о сотрудничестве в области 6G. Также Блинкен выступил в городской мэрии.
«Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены», — признался он.
Ранее госсекретарь США высказал свое видение мирного плана по Украине. По его словам, инициатива должна включать в себя пункты по восстановлению страны.