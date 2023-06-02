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Блинкен рассказал, какую выгоду принес США конфликт на Украине

Политика
Блинкен рассказал, какую выгоду принес США конфликт на Украине

Украинский конфликт способствовал укреплению возможностей Вашингтона. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Представитель США прибыл в Хельсинки, чтобы провести встречу с главой министерства иностранных дел Финляндии Пеккой Хаавистой. Стороны подписали декларацию о сотрудничестве в области 6G. Также Блинкен выступил в городской мэрии.

«Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены», — признался он.

Ранее госсекретарь США высказал свое видение мирного плана по Украине. По его словам, инициатива должна включать в себя пункты по восстановлению страны.

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