«И без них хорошо». Почему Варламова и Слепакова оставили в статусе иноагентов

Общественница усомнилась в том, что «эти ребята» нужны россиянам, мол, «и без них хорошо». Впрочем, если иностранные агенты желают вернуться на родину, они должны доказать серьезность намерений «делом». Соотечественники в свою очередь, возможно, простят, но «лет через 15», сыронизировала Ржондовская.