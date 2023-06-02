«И без них хорошо». Почему Варламова и Слепакова оставили в статусе иноагентов

Желание видеоблогера Ильи Варламова✱ и артиста Семена Слепакова✱ (признаны в РФ иноагентами) оспорить решение Минюста, согласно которому они попали в реестр иностранных агентов, вполне понятно. Избавиться от «позорного статуса» их побудило отсутствие корпоративов, рекламных контрактов и монетизации в соцсетях, заявила общественный деятель Лариса Ржондовская.
Как сообщило агентство ТАСС в пятницу, 2 июня, Замоскворецкий суд Москвы отклонил требование Слепакова и Варламова снять с них статус иноагента.
«Слепаков и Варламов, оседлав электросамокат и вооружившись гитарой, решили вырваться из мира неасфальтированного безденежья», — написала Ржондовская в Telegram-канале «Специально для RT».
Общественница усомнилась в том, что «эти ребята» нужны россиянам, мол, «и без них хорошо». Впрочем, если иностранные агенты желают вернуться на родину, они должны доказать серьезность намерений «делом». Соотечественники в свою очередь, возможно, простят, но «лет через 15», сыронизировала Ржондовская.
Многие представители российского шоу-бизнеса, получившие статус иностранного агента, решили оспорить решение Минюста и направили требование исключить их из реестра. Череду обращений в середине мая открыла певица Земфира✱ Рамазанова (признана иностранным агентом). Вслед за ней с подобным требованием выступил артист Максим Галкин✱ (признан иностранным агентом), которому отказали в тот же день, что Варламову и Слепакову.
Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев усомнился в том, что по требованиям иноагентов будет вынесено положительное решение — в практике таких случаев попросту не существует.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами