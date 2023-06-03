«Конфликт интересов». Как оружейное лобби спонсирует политологов и военных экспертов в США

Ведущие американские аналитические центры по внешней политике, выходцы из которых доминируют в дебатах по украинскому конфликту, купаются в финансировании оборонной промышленности. Такой вывод сделал журналист американского издания Responsible Statecraft Бен Фриман.
«Когда вы слышите, как политолог из аналитического центра комментирует противостояние на Украине, скорее всего, его работодатель финансируется теми, кто наживается на войне. Но вы, вероятно, никогда об этом не узнаете», — написал он.
По оценке журналиста, 78% ведущих американских аналитических центров по внешней политике получают финансирование от Пентагона. Однако большая часть сделок совершается через подрядчиков, чтобы скрыть нежелательную информацию.
«Многие аналитические центры финансируются в огромном объеме. Например, Центр стратегических и международных исследований, Центр новой американской безопасности и Атлантический совет сообщили о получении более миллиона долларов в год от оборонного сектора», — уточнил Фриман.
Автор Responsible Statecraft уточнил, что «мозговые центры», которые публично выступали за более жесткое поведение США на мировой арене, доминируют в медиа-пространстве. Согласно анализу, западные СМИ в семь раз чаще ссылались на аналитический центр, имеющий военное финансирование, чем на тот, который работает независимо от силовиков.
«Из 1247 упоминаний аналитических центров в СМИ, которые мы отслеживали для брифинга, 1064 (или 85%) были упоминаниями аналитических центров, финансируемых оборонным сектором», — добавил Бен Фриман.
Между тем собранные данные не отражают общего размаха финансирования «экспертов». По словам журналистов, около трети ведущих аналитических центров не раскрывают своих спонсоров. Информация об этом на официальных сайтах отсутствует. СМИ также не спешат раскрывать источники доходов экспертов, на которых они ссылаются.
«Фактически, ни одно из упоминаний в СМИ, которые мы проанализировали, не сопровождалось раскрытием информации о финансировании оборонной промышленностью аналитических центров», — говорится в статье.
Обозреватель призвал Конгресс США обязать аналитические центры раскрывать своих спонсоров. В ситуации, когда такие организации влияют на процесс выработки политических решений, получая внушительные суммы от оборонной промышленности и иностранных государств, общественность должна знать, кто финансирует политологов и военных экспертов.
«Самое меньшее, что могут сделать СМИ, — это сообщить своим читателям, когда источник может быть предвзятым, особенно когда они комментируют вопросы войны и мира», — резюмировал он.
Ранее американский военный эксперт Крис Осборн заявил, что украинская армия не сможет эффективно противостоять ВС РФ и удерживать территории без наличия большого количества бронетехники. Он также подчеркнул, что западные поставки на Украину осуществляются недостаточно быстро.