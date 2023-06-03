«Конфликт интересов». Как оружейное лобби спонсирует политологов и военных экспертов в США

Автор Responsible Statecraft уточнил, что «мозговые центры», которые публично выступали за более жесткое поведение США на мировой арене, доминируют в медиа-пространстве. Согласно анализу, западные СМИ в семь раз чаще ссылались на аналитический центр, имеющий военное финансирование, чем на тот, который работает независимо от силовиков.