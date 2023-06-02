Жителей Шебекино разместят в студенческих общежитиях Белгорода

Жителей города Шебекино разместят в студенческих общежитиях Белгорода. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. От попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах в Шебекино.
Прибывшие на место пожарные расчеты справились с возгоранием. Помимо этого, в селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередач. Над ее восстановлением работают специалисты.
Жителей пострадавшего от обстрелов города Шебекина примут в Белгороде. Их разместят в студенческих общежитиях.