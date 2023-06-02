FT: глава ЦРУ Бернс посетил Китай с тайным визитом в мае

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Китай с тайным визитом в мае. Об этом информирует газета Financial Times (FT).
Бернс во время поездки в КНР провел переговоры с членами китайских спецслужб. Стороны обсудили необходимость контактов по вопросам разведданных.
«В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин», — сказано в сообщении.
Ранее ФСБ России сообщила, что американская компания Apple может сотрудничать со спецслужбами США. Корпорация отвергла эти обвинения.