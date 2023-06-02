Юрист Хаминский осудил Земфиру за желание обжаловать статус иноагента

Юрист Александр Хаминский раскритиковал певицу Земфиру✱ (признана иностранным агентом на территории России) за желание обжаловать свой статус в судебном порядке. Он напомнил о деятельности артистки за границей.
Земфира покинула Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись за границу, он неоднократно заявляла, что не поддерживает действия РФ.
Несмотря на это, исполнительница намерена обжаловать статус иностранного агента. Этот факт возмутил Хаминского.
«В одной из социальных сетей артистка говорит, что у нее имеется только российское гражданство, она любит Россию, но ненавидит государство и не получает никакого иностранного финансирования. При этом больше года проживает за границей, выступает там же с концертами, получает за это деньги из иностранных источников», – цитирует его РИАМО.
Напомним, вместе с певицей Россию покинула актриса Рената Литвинова. Она сопровождает подругу на заграничных гастролях.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами