Мураховский уточнил детали инцидента с попыткой американского военного ИИ «убить» оператора дрона

Сообщения о попытке искусственного интеллекта «убить» оператора ударного беспилотника ВВС США во время испытаний исказили реальные данные из отчета Пентагона, сообщил аналитик Виктор Мураховский.
В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что полноценного искусственного интеллекта на сегодняшний день вообще не существует, а программа, которую тестировали в США, на самом деле ограничена в своих действиях.
«Программа в рамках предложенных условий расставила задачи по приоритету, по стандартному алгоритму "если — то", и все остальные условия в соответствии с этим приоритетом отсортировала в категорию препятствий», — сказал эксперт.
Ранее полковник ВВС США Такер Хэмилтон сообщал, что во время симуляции поражения вражеских объектов программа восприняла вмешательство оператора в качестве препятствия и попыталась нейтрализовать его.