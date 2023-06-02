Доля российских инвестиций в экономику Ирана составила 45%

Россия стала крупнейшим инвестором в иранскую экономику, заявил глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан, пишет ТАСС.
Проекты, куда направлены российские инвестиции, затрагивают такие сферы, как энергетика, автомобилестроение, железные дороги и сельское хозяйство. РФ вложила 2,7 млрд доллара в несколько иранских нефтяных проектов. С октября 2021-го по январь текущего года доля вложений Москвы в экономику Ирана составила 45% от общего объема.
Примерно 60% расчетов между странами реализуются в нацвалютах. Из них 40% приходятся на рубль.